Пожар вспыхнул в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы

Пожарные выехали в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы из-за сработавшей сигнализации. Загорелся архив на цокольном этаже, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Вызов в здание на Ленинградском шоссе, где сработала пожарная сигнализация, поступил в 22:24. Охрана сообщила, что загорелось помещение архива.

Огнеборцы нашли источник возгорания на -1 этаже — на площади двух квадратных метров горело хранившееся там имущество. Им удалось сбить открытый огонь, никто не пострадал. Объявлена эвакуация.

Другой пожар произошел в этот же день в ТЦ «Солнечный ветер». Огонь распространился по вентилируемому фасаду на уровне второго и третьего этажей, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.