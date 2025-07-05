Пожар вспыхнул в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы

Пожарные выехали в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы из-за сработавшей сигнализации. Загорелся архив на цокольном этаже, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Вызов в здание на Ленинградском шоссе, где сработала пожарная сигнализация, поступил в 22:24. Охрана сообщила, что загорелось помещение архива.
Огнеборцы нашли источник возгорания на -1 этаже — на площади двух квадратных метров горело хранившееся там имущество. Им удалось сбить открытый огонь, никто не пострадал. Объявлена эвакуация.
Другой пожар произошел в этот же день в ТЦ «Солнечный ветер». Огонь распространился по вентилируемому фасаду на уровне второго и третьего этажей, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.
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