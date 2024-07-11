«Олигархи обеспечивали ей заработок». Биограф Пугачевой раскрыл настоящую сущность певицы

Писатель Раззаков: Пугачева стала принадлежать к элите и олигархам, а не народу

Певица Алла Пугачева после 1992 года, когда в стране построили капитализм, променяла народ на олигархов. С тех времен она совсем «другой человек», заявил журналистам NEWS.ru писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков.

«„Вторая“ Пугачева принадлежит к так называемой элите, богатым людям. Олигархи обеспечивали ей основной заработок. Простой народ, который ходил на концерты, — это капля в море по сравнению с ее былыми миллионными доходами на корпоративах», — пояснил он.

Раззаков отметил, что в памяти народа Пугачева осталась советской артисткой благодаря ее былым заслугам.

Биограф подчеркнул, что в 1990-е она призывала людей голосовать за Бориса Ельцина, а в 2012 году стала доверенным лицом миллиардера Михаила Прохорова.

«Однако русский народ Пугачеву — видимо, по инерции — любил», — предположил писатель.

Раззаков добавил, что СВО показала истинное лицо Пугачевой. Она осознает свои действия и идет туда, где ей больше платят.

Ранее Пугачеву заметили на прогулке с сыном в Юрмале. Поклонники назвали ее «Байденом в юбке» из-за сутулости и тяжелой походки.