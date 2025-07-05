При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны

Боевики ВСУ атаковали дронами-камикадзе населенный пункт Подлесные Новоселки Севского района, пострадал сотрудник теробороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Выполняя боевые задачи, ранения получил сотрудник теробороны СГУП „ЦСН „Защита“ Брянской области», — рассказал глава региона.

По его словам, раненого доставили в больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы.

Ранее днем дежурные средства противовоздушной обороны сбили 15 дронов ВСУ в небе над Брянской, Смоленской и Белгородской областями.

Этим вечером Минобороны России сообщило, что российские военные ликвидировали 48 украинских БПЛА над восемью регионами страны. В частности, наибольшее количество дронов — 17 аппаратов, сбили над Брянской областью.