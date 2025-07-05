«Обожрался грибов». Генсеку НАТО жестко ответили на заявление о России и КНР

Медведев: Рютте наелся галлюциногенных грибов и придумал сговор России и КНР

Вместо размышлений о том, что Россия якобы поможет Китаю напасть на Тайвань генеральному секретарю НАТО Марку Рютте стоит выучить русский язык. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу», — заявил он.

Медведев посоветовал генсеку НАТО учить русский, ведь он может «пригодиться в сибирском лагере».

Ранее Рютте в интервью The New York Times поделился рассуждениями, как будет развиваться военное сотрудничество России и Китая. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин перед началом военной операции против Тайваня обязательно позвонит президенту России Владимиру Путину и попросит его атаковать территории НАТО для отвлечения внимания Европы.

Глава альянса выразил уверенность, что избежать таких событий можно, если начать укреплять НАТО и одновременно вести работу в индо-тихоокеанском направлении.

В этом же интервью Рютте припугнул жителей Евросоюза перспективой учить русский язык.