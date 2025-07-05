Шастуна заподозрили в тайной женитьбе
Фанаты Антона Шастуна нашли доказательства слухов о его женитьбе
Комик Антон Шастун начал носить кольцо на безымянном пальце. Поклонники заподозрили, что юморист женился, но не стал об этом сообщать, написало издание StarHit.
Фанаты юмориста сумели найти доказательства своим предположениям. На руке Шастуна заметили кольцо на безымянном пальце. У возлюбленной артиста Ирины Кузнецовой тоже появилось кольцо, похожее на обручальное.
Кузнецова размещает счастливые фотографии в профиле, но личные вопросы оставляет без ответа. Звезда шоу «Импровизация» и «Громкий вопрос» тоже не спешит комментировать радостные события.
Кузнецова и Шастун познакомились в Воронеже, когда парень не был еще так популярен и только пробовал себя в юморе. Четыре года назад артист делал своей девушке предложение, однако вскоре стало известно об их расставании. Спустя некоторое время возлюбленные вновь сошлись.
Ранее 21-летний певец Акмаль объявил о помолвке. Он сделал предложение своей избраннице во время путешествия по Италии.