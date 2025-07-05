Шастуна заподозрили в тайной женитьбе

Комик Антон Шастун начал носить кольцо на безымянном пальце. Поклонники заподозрили, что юморист женился, но не стал об этом сообщать, написало издание StarHit .

Фанаты юмориста сумели найти доказательства своим предположениям. На руке Шастуна заметили кольцо на безымянном пальце. У возлюбленной артиста Ирины Кузнецовой тоже появилось кольцо, похожее на обручальное.

Кузнецова размещает счастливые фотографии в профиле, но личные вопросы оставляет без ответа. Звезда шоу «Импровизация» и «Громкий вопрос» тоже не спешит комментировать радостные события.

Кузнецова и Шастун познакомились в Воронеже, когда парень не был еще так популярен и только пробовал себя в юморе. Четыре года назад артист делал своей девушке предложение, однако вскоре стало известно об их расставании. Спустя некоторое время возлюбленные вновь сошлись.

Ранее 21-летний певец Акмаль объявил о помолвке. Он сделал предложение своей избраннице во время путешествия по Италии.