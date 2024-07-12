«Мужчину невозможно взять на поводочек». Овсянникова — о разводе Алсу

Марго Овсянникова: Решетова не уводила мужа у Алсу

Фото: РИА «Новости»

Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag

«Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», — прокомментировала артистка развод Алсу.

По ее мнению, в разрушении отношений всегда виноваты обе стороны. Кроме того, она не видит ничего странного в том, что люди расходятся.

«Это ни в коем случае не конец. Я по этому поводу вообще не переживаю», — подытожила она.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала Алсу, которая находится в процессе развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она пожелала артистке справиться с расставанием и осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

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