Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag

«Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», — прокомментировала артистка развод Алсу.

По ее мнению, в разрушении отношений всегда виноваты обе стороны. Кроме того, она не видит ничего странного в том, что люди расходятся.

«Это ни в коем случае не конец. Я по этому поводу вообще не переживаю», — подытожила она.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала Алсу, которая находится в процессе развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она пожелала артистке справиться с расставанием и осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.