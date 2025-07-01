Американка чудом выжила после удара молнии на озере

Жительница США Тейген Биллиот пережила удар молнии во время отдыха на озере Мюррей в Южной Каролине. Об этом сообщило издание WRAL News .

Женщина не только чудом выжила, но и смогла рассказать о произошедшем. По словам пострадавшей, в тот день была ясная погода. Она вместе с семьей отправилась на озеро. Но спустя несколько часов после прибытия все изменилось.

В момент удара молнии она находилась в воде. Внезапно Биллиот почувствовала «оглушительный удар», после которого у нее все тело онемело. Она ощутила острую боль.

Девушку госпитализировали. Она очнулась в больнице спустя несколько часов обследований. Врачи диагностировали ей временный паралич левой стороны тела, нарушение сердечного ритма и ухудшение памяти. Ее выписали на следующий день.

Биллиот считает, что ей повезло остаться в живых. Она призналась, что теперь стала по-другому смотреть на жизнь.

В тот день на озере пострадали 18 человек, в числе которых оказались 12 детей. Молния ударила в металлический канат для буев, разделяющих зоны для купания и катания на лодках.

В конце мая в Румынии мужчина погиб от удара молнии во время прогулки.