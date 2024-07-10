«Таких историй миллионы». Боня поддержала переживающую развод Алсу

Телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с журналистами Voice экс-участница «Дома-2» пожелала артистке справиться с расставанием.

«Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», — сказала Боня.

Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо. По словам Бони, страдания Алсу может облегчить понимание того, что ее история не уникальна.

«Вселенная всегда дает тебе только самое лучшее. Сейчас Алсу должна понимать, что она не одна в этой истории, таких историй миллионы, сотни тысяч. Это пройдет в какой-то момент», — заверила экс-участница телестройки.

Она также пожелала все женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, держаться и быть рядом с близкими людьми.

Тем временем сердце Алсу уже занято. По словам людей из окружения певицы, артистка встретила новую любовь.