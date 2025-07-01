Начальник Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхар своим заявлением о том, что Париж должен сделать все ради изменения хода украинского конфликта, разозлил французов. Его слова раскритиковали читатели издания Le Figaro .

Один из комментаторов отметил, что французские власти уже больше не могут скрывать от граждан факты. Другой пользователь добавил, что сегодня «приятно чувствовать себя американцем или русским», но стыдно быть французом.

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени [президент Франции Эммануэль] Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается», — написал третий комментатор.

В заключение читатели издания напомнили, что в начале украинского конфликта политики утверждали, что у России скоро не останется танков. Как выяснилось, так называемые эксперты ничего не знают.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции пора перестать «выписывать чеки» Украине, разоряя собственную казну, сообщали «Известия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц утратили чувство реальности и здравомыслие.