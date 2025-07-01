Европу в ближайшие дни накроет аномальная жара

Аномальная жара, обрушившаяся на Западную Европу, достигнет своего пика в ближайшие дни. Из-за этого во многих странах ЕС могут пострадать энергосети, сообщило Bloomberg.

По данным агентства, из-за высоких температур некоторые АЭС в Европе снизили производство, чтобы добиться охлаждения реакторов. Такие меры привели к скачку цен на электроэнергию.

В центральной части Франции из-за жары объявили красный уровень погодной опасности. Также высокие температуры продолжают держаться в северной части Великобритании, Испании, Франции и Португалии.

На большей части Британии ввели чрезвычайные санитарные предупреждения, где температура может достигать +34 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что перегрев Мирового океана уже несколько месяцев сохраняет рекордно высокие температуры. В связи с этим в Австралии и Европе ближайшие месяцы станут самыми жаркими в истории.