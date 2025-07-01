«Сорвал белье и начал массировать». Петербурженка раскрыла подробности о домогательствах владельца спа-салона

Петербурженка обвинила владельца элитного массажного салона на Крестовском острове в домогательствах. Подробностями она поделилась с 360.ru, рассказав, что мужчина ворвался за ней в хаммам, сорвал с нее одноразовое нижнее белье и принялся массировать, не реагируя на ее отказ.

По словам девушки, 24 июня она отправилась в элитный спа-салон на массаж ног. После процедуры ее встретил владелец заведения Николай и предложил парение, но она отказалась и пошла в сауну. При этом скоро выбежала из нее в хаммам, так как мужчина прошел за ней.

Собеседница 360.ru уточнила, что была тогда в одноразовом нижнем белье. Когда она находилась в хаммаме, зашел владелец салона, который принес мед и лимон, чтобы сделать массаж. На ее отказ он не отреагировал.

Девушка отметила, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Получив отказ, он прижал ее и начал массировать со словами, что она зажатая и не расслабленная. По ее словам, он начал ее домогаться, а потом еще и сорвал с нее белье. При этом и мужчина был голым.

Она притворилась, что ей плохо и смогла покинуть хаммам, взять телефон, зайти в уборную и написать о происходящем друзьям. Владелец салона позже попытался завести ее в «приватную отельную комнатку с кроватью», но его спугнул другой посетитель.

Девушка написала заявление в полицию. Она уточнила, что посетила массажный салон по рекомендации подруги, поэтому не проверяла отзывы на заведение. Позже узнала, что на заведение жаловались и другие женщины, попавшие там в такую же ситуацию.

«Подруга одна такие места не посещала. Она обычно ходила либо в компании родственников, либо друзей. А я пришла одна еще и в достаточно позднее время. Ну и где, собственно, был владелец», — заключила она.

Сам владелец салона назвал эти обвинения происками конкурентов.