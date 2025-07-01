ФАС возьмет под контроль повышение цен на ЖКУ

С 1 июля 2025 года цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы не менялись в течение года, сообщили в пресс-службе ФАС.

Федеральная антимонопольная служба займется контролем за предельно допустимым изменением платы за коммунальные услуги во всех регионах страны для недопущения необоснованного роста тарифов.

В 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей необоснованных средств, а в некоторых регионах добилась снижения установленных тарифов. В службе напомнили, что при выявлении нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию.

Ранее россиянам напомнили, что индексация тарифов позволит обеспечить стабильную работу комплекса ЖКХ и развитие инфраструктуры.