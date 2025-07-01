Предприимчивый одессит украл рухнувший российский беспилотник

Express: в Одессе мужчина унес на спине упавший на город БПЛА «Герань»

В ночь на 30 июня российская армия атаковала инфраструктуру Одессы. Местный житель подобрал рухнувший беспилотник и унес в неизвестном направлении, сообщила украинская газета Express .

Российская «Герань» упала в поселке Совиньон на юге Одессы, не сдетонировав. Уцелевший дрон черного цвета с серийным номером лежал на траве. Неизвестный мужчина погрузил его себе на спину и куда-то унес.

Когда фото с места ЧП появилось в местных пабликах, одесситы призвали воришку вернуть БПЛА. По их словам, это опасно, ведь он может взорваться.

«Кто украл [дрон] в Совиньоне? Оставьте его или верните. Вызовите спецслужбы, не подходите к ним», — написал Игорь Анатольевич.

Взрывы в Одессе прогремели около трех часов ночи 30 июня. Удары, по информации издания, пришлись на авторемонтные мастерские и спецтехнику.

Ранее в Одессе разгорелся конфликт между мэром Геннадием Трухановым и украинским военнослужащим, сообщили «Известия». Последнему не понравилось, что в городе сохранился памятник Александру Пушкину.