Баскова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Певец Николай Басков получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени. Указ о награждении артиста подписал президент Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте публикования правовых актов.

«Баскова Николая Викторовича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — отметили в указе.

Также орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени наградили артистку, актрису театра и кино Ольгу Богданову.

Ранее президент прибыл с визитом в Красноярск. Российский лидер принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена», который проходил в кампусе Сибирского федерального университета.

Он пожелал школьникам успехов и рассказал, что молодежь ищет себя и задумывается о будущем. Финалисты хором проскандировали Путину традиционный девиз: «Спасибо — для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!»