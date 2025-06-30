Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка

После ракетного обстрела ВСУ по центру Донецка загорелись торговые ряды на рынке «Сокол», огнеборцы уже прибыли на место пожара. Кадры последствий атаки украинских военных появились в распоряжении 360.ru.
Камера запечатлела столб густого белого дыма, поднимающегося в ночное небо.
На других кадрах двое спасателей оценили обстановку в районе ЧП. Огонь охватил часть торговых павильонов.
Ранее над Донецком прозвучало несколько мощных взрывов. В результате атаки украинских военных погибла как минимум одна женщина. Для ударов ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сработали российские силы противовоздушной обороны.
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