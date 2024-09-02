Лопес впервые вышла в свет после подачи заявления на развод с Аффлеком

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после подачи заявления на развод с Беном Аффлеком. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Актрису заметили в Беверли-Хиллз. Источник издания сообщил, что 55-летняя Лопес вышла в свет в белом укороченном топе с открытыми плечами и глубоким вырезом на груди, а также в расклешенных джинсах. Образ она дополнила босоножками телесного цвет, сумкой и очками.

Лопес и Аффлек подали на развод летом 2024 года, спустя два года брака. До 2020 года пара встречалась несколько лет в начале 2000-х, они даже сообщали о помолвке.

Ранее инсайдер издания Page Six рассказал, что дети Лопес и Аффлека от предыдущих браков отнеслись к разводу спокойно. Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером 21 августа. Певица уведомила судью о том, что ее отношения с мужем закончились в конце апреля 2024 года.