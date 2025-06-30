«Синтетика должна быть». Зачем нужен новый ГОСТ на школьную форму

В России с 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на школьную форму. Она должна быть удобной, эстетичной и соответствовать деловому стилю. Чем новый стандарт лучше старого, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ириной Волынец.

«ГОСТ на форму нужен, потому что это самочувствие наших детей, это их комфорт и внешний вид. Если, например, в натуральной ткани совсем нет синтетики, то она быстро мнется и теряет свой первоначальный красивый вид», — отметила омбудсмен.

По ее мнению, если школьная форма будет состоять из одной синтетики, то ребенку будет в ней холодно или жарко. Если школьник вспотеет, а такая форма не гигроскопична, то у него может появиться потница. А если замерзнуть в такой форме, когда она вся мокрая, то можно заболеть.

«Нужно учитывать особые требования по раскрою ткани, потому что это должна быть одежда, которая сидит на ребенке удобно, не стесняет его движения и позволяет ему чувствовать себя на высоте. То есть не только комфортно, но и красиво», — подчеркнула Волынец.

Эксперт напомнила, что ГОСТы были в Советском Союзе. В то время невозможно было купить предмет гардероба ребенка, если он не соответствовал ГОСТу. Сейчас, к сожалению, материальное положение многих семей вынуждает их экономить. Массовый пошив школьной формы приведет к снижению ее стоимости.

Психолог Екатерина Кольцова ранее объяснила 360.ru, что применение школьной формы минимизирует конфликты между детьми из-за финансового положения.