Диетолог Русакова рассказала о пользе тофу при менопаузе

Соевый сыр тофу снижает уровень «плохого» холестерина, помогает предотвратить остеопороз и облегчает симптомы менопаузы у женщин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Тофу — это соевая альтернатива сыру, богатая полноценным белком, ненасыщенными жирами и минералами (калий, железо, магний) без холестерина. Благодаря нейтральному вкусу он впитывает ароматы соусов и сочетается с любыми продуктами.

Русакова отмечает пользу изофлавонов для защиты клеток и смягчения симптомов менопаузы. Веганам рекомендуется 150–200 граммов в день, мясоедам — два-три раза в неделю. Продукт противопоказан при аллергии на сою, требует осторожности при проблемах с щитовидной железой и подагрой, а детям до трех лет не рекомендуется.