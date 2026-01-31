Бросившая Лепса Аврора Киба решила круто изменить жизнь

Блогер Аврора Киба рассталась с певцом Григорием Лепсом, вернувшись из Великобритании. Она сообщила в Instagram* о грядущих переменах в жизни.

«А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придется удивлять чем-то более интересным», — написала она.

Киба сделала громкое заявление через неделю после того, как подтвердила расставание с 63-летним певцом. Последний пост она опубликовала из Москвы, до этого хвасталась кадрами из Таиланда.

До романа с Лепсом имя девушки не мелькало в светской хронике. Известно, что семья Кибы богаче певца — владеет дорогой недвижимостью и несколькими компаниями с многомиллионной прибылью. В 2024 году после окончания Московской экономической школы она уехала из России учиться на дизайнера одежды в Лондонском колледже моды (UAL).

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.