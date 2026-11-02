«Помогайте нуждающимся»: Рассказавший о долгах актер Романович отказался от помощи

Актер Сергей Романович рассказал о борьбе со страхом перед долгами на миллионы

Звезда сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга» Сергей Романович сделал внезапное признание перед подписчиками своего Instagram*. Он заявил, что испытывает настоящие панические атаки из-за долгов на 24 миллиона рублей.

Он подчеркнул, что постепенно решает накопившиеся финансовые проблемы и параллельно ведет борьбу с тревожным состоянием.

«Мне очень знакома тревога, когда тебе кажется, что ты станешь бомжом, умрешь с голода, ты не знаешь, что делать, и ощущение, что ты не можешь остановиться, потому что на тебе жена, ребенок», — рассказал Романович.

Актер добавил, что после того, как он представил себе этот страшный сценарий, то принял решение и начал действовать, постепенно закрывая свои долги.

По такому же пути он призвал пойти своих подписчиков, которые оказались в сложном финансовом положении из-за просроченных кредитов.

На предложение поклонников организовать сбор, чтобы помочь с выходом из кризиса Романович ответил отказом. Он подчеркнул, в профиле есть ссылка на сбор денег, но не ему, а на срочную операцию маленькой девочке с пороком сердца.

«Это было непростое для меня решение. Но раз вы настаиваете. Ссылка в профиле. Помогайте нуждающимся», — обратился к подписчикам Романович.

В начале сентября бывшая супруга актера Данилы Козловского Ольга Зуева заявила, что он прекратил выплату алиментов на содержание дочери. Она подчеркнула, что пыталась решить все мирным путем, но из-за упрямства Козловского теперь делом занялся суд.

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