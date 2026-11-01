Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

В возрасте 64 лет ушел из жизни бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Об этом сообщила пресс-служба коллектива «ВКонтакте» .

«Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — написали коллеги артиста.

Будущий музыкант родился 2 декабря 1961 года в Москве, окончил дирижерско-хоровое отделение Института имени Ипполитова-Иванова. Успел поработать в опере и хоре. В 1989 году познакомился с Николаем Расторгуевым и начал сотрудничать с «Любэ», участвовал в записи всех альбомов группы. С лета Тарасов перестал ездить с группой на гастроли, его подменил в коллективе сын Серафим.

Параллельно с участием в «Любэ» певец занимался сольным творчеством, пел в церковном хоре, сотрудничал с ансамблем духовной музыки «Сирин» и даже попробовал себя в роли телеведущего.