Александру Ширвиндту могло бы исполниться 90 лет

Знаменитому актеру Александру Ширвиндту 19 июля могло бы исполниться 90 лет. До круглой, юбилейной даты писатель и режиссер не дожил всего четыре месяца.

В течение всей своей длинной артистической карьеры Ширвиндт сыграл более чем в 60 спектаклях, с 2000 по 2021 год руководил Московским театром сатиры.

Он выходил на сцену в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума». Зрителям запомнились работы Ширвиндта в качестве режиссера постановок «Слишком женатый таксист», «Проснись и пой!», «Маленькие комедии большого дома».

Кроме того, он снялся в ставших культовыми мелодрамах и комедиях «Самая обаятельная и привлекательная», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки» и других. Также он стал автором нескольких книг. Последняя получила название «Опережая некролог» и увидела свет в 2020 году.

Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».