В аэропорту Пулково ввели запрет на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временное ограничение на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — заявил он.

По словам Кореняко, экипажи ВСУ и сотрудники аэропорта делают все возможное ради обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково вводили 11 июля. Как тогда отметил Telegram-канал Shot, запрет был связан с угрозой атаки беспилотников.