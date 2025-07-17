РИА «Новости»: в порт Одессы начали заходить иностранные суда с военной помощью

В одесский порт все чаще стали прибывать иностранные суда. Они могут перевозить военные грузы, сообщили РИА «Новости» в подполье.

Подпольщик отметил, что они сейчас очень активно работают в Одессе.

«В последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — рассказал он.

Представители сопротивления планируют проверить эту информацию. В случае ее подтверждения они передадут координаты складов и сухогрузов российской стороне, а потом будут корректировать их поражение.

По словам подпольщика, они не позволяют подпитывать вооружениями режим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава киевского режима пообещал продемонстрировать силу после передачи Украине дальнобойного вооружения.