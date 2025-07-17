Женщина погибла из-за сброса взрывного устройства с БПЛА под Белгородом
В Белгородской области женщина погибла в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, от детонации дом загорелся. На место ЧП выехали добровольные пожарные команды. Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшей.
Этой ночью украинские беспилотники атаковали Воронеж. Обломки одного из дронов ВСУ упали на многоэтажный дом в левобережной части города, пострадали трое подростков — двое юношей и девушка.
Украинские боевики попытались атаковать и Москву. Средства противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона.
Женщина погибла из-за сброса взрывного устройства с БПЛА под Белгородом
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