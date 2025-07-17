Украине следовало бы согласиться на мир на российских условиях, а не надеяться сдержать Россию на поле боя, продолжая нести потери. Таким мнением подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поделился на своем YouTube-канале .

«Они продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас», — заявил он.

Дэвис добавил, что Киев мог бы предотвратить гибель украинцев и потерю еще большей территорий, но не делает этого.

До этого он говорил, что западным союзникам Украины давно пора осознать, что Россию бесполезно принуждать к чему-либо, а также надеяться «утопить» ее санкциями.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что некоторые командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж, чтобы выйти из-под власти президента Украины Владимира Зеленского и напрямую вести переговоры с Россией.