Ширвиндта наградили кинопремией «Ника» посмертно

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком — Александр Ширвиндт», — сказал актер Леонид Ярмольник при объявлении лауреата специального приза.

Артист получил широкую популярность благодаря своим ролям в кино, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.

Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Урну с прахом народного артиста России похоронили на Новодевичьем кладбище.

После смерти Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры внутри труппы Театра сатиры возникли разногласия. Споры произошли после решения отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.