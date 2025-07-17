В Германии заявили о существовании в России более свободного пространства для дискуссий по сравнению с Западом. Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Германии» рассказала немецкий политолог Ульрике Герот.

По ее словам, в России сложилась интересная ситуация. И она лично с этим знакома, так как уже участвовала в нескольких российских ток-шоу.

Герот рассказала, что на одной телепередаче в качестве гостей присутствовали француз, жительница Молдавии, американец и русский. Россияне в целом собирают экспертов из разных стран, чтобы узнать их мнение по тому или иному вопросу.

По ее словам, это говорит о том, что «они гораздо умнее нас». Россия опережает Запад по открытости пространства для дискуссий.

«Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность», — заявила она.

Ранее посетивший Москву французский историк Эммануэль Тодд заявил, что европейские страны из-за своей русофобии потеряли всякую привязку к реальности. По его словам, Запад проиграл, но еще не осознал этого.