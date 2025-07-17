Гусев обратился к жителям Воронежа после атаки БПЛА

Жителей Воронежа попросили не приближаться к обломкам вражеских дронов и не ослаблять бдительность в период опасности атаки беспилотников. С такими словами губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к горожанам в своем Telegram-канале .

Глава региона пояснил, что в различных районах Воронежа продолжают находить обломки дронов ВСУ, сбитых при ночной атаке на город.

«В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА», — уточнил Гусев.

Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам дронов запрещено. Если их обнаружили, то следует предупредить экстренные службы.

Ранее Гусев сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ пострадали трое подростков в левобережной части Воронежа. Это произошло в результате падения фрагментов украинского беспилотника на многоэтажку.