Адвокат Navai опровергла слухи о его выходе из СИЗО

Адвокат Керимова не подтвердила слухи о выходе Navai из СИЗО

Распространившиеся в интернете слухи о выходе рэпера Navai из СИЗО не соответствуют действительности. Об этом 360.ru сообщила адвокат музыканта Рена Керимова.

По ее словам, официальной информации пока нет.

«Как только вопрос будет закрыт, может быть, я прокомментирую. Или наши структуры — суд, прокуратура — дадут пресс-релиз. Тогда будет понятно, что это правда. А сейчас нет. Это неподтвержденная информация», — отметила юрист.

По данным РИА «Новости», уголовное дело против Navai прекратили, а самого артиста выдворили из Казахстана.

Ранее рэпера задержали на границе Киргизии и Казахстана с наркотиками. Исполнителя отправили под стражу казахстанские правоохранители.

Защита подготовила апелляцию и надеется изменить меру пресечения. Накануне адвокат сообщила, что у Navai хорошее настроение.