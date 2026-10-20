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    Адвокат Navai опровергла слухи о его выходе из СИЗО

    Адвокат Керимова не подтвердила слухи о выходе Navai из СИЗО

    Фото: РИА «Новости»

    Распространившиеся в интернете слухи о выходе рэпера Navai из СИЗО не соответствуют действительности. Об этом 360.ru сообщила адвокат музыканта Рена Керимова.

    По ее словам, официальной информации пока нет.

    «Как только вопрос будет закрыт, может быть, я прокомментирую. Или наши структуры — суд, прокуратура — дадут пресс-релиз. Тогда будет понятно, что это правда. А сейчас нет. Это неподтвержденная информация», — отметила юрист.

    По данным РИА «Новости», уголовное дело против Navai прекратили, а самого артиста выдворили из Казахстана.

    Ранее рэпера задержали на границе Киргизии и Казахстана с наркотиками. Исполнителя отправили под стражу казахстанские правоохранители.

    Защита подготовила апелляцию и надеется изменить меру пресечения. Накануне адвокат сообщила, что у Navai хорошее настроение.

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