Рэпера Navai арестовали на два месяца в Казахстане
Рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, взяли под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила казахстанская газета «Ак Жайык».
Решение об избрании меры пресечения вынес Кордайский районный суд Жамбылской области. Navai будет находиться под арестом на время расследования дела о попытке контрабанды запрещенных веществ.
Правоохранители и судебные инстанции пока воздерживаются от подробных публичных комментариев, ссылаясь тайну следствия, отметило издание.
Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде из Киргизии. Запрещенные вещества в автомобиле учуяла служебная собака. На следующий день у музыканта должен был пройти концерт в Астане.
По закону Navai грозит до 15 лет тюремного заключения.