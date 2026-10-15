Рэпера Navai арестовали на два месяца в Казахстане

Рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, взяли под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила казахстанская газета «Ак Жайык» .

Решение об избрании меры пресечения вынес Кордайский районный суд Жамбылской области. Navai будет находиться под арестом на время расследования дела о попытке контрабанды запрещенных веществ.

Правоохранители и судебные инстанции пока воздерживаются от подробных публичных комментариев, ссылаясь тайну следствия, отметило издание.

Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде из Киргизии. Запрещенные вещества в автомобиле учуяла служебная собака. На следующий день у музыканта должен был пройти концерт в Астане.

По закону Navai грозит до 15 лет тюремного заключения.