«Настроение отличное»: адвокат рассказала о состоянии рэпера Navai в СИЗО

Адвокат рэпера Navai Рена Керимова посетила его в СИЗО после его задержания в Казахстане. Об этом она рассказала 360.ru.

«Настроение отличное, состояние тоже отличное. Больше, в принципе, новостей нет. Только то, что я у него была: поздоровалась, пообщалась и вышла. И все. Пока больше ничего не происходит», — поделилась собеседница 360.ru.

Адвокат также рассказала, что по апелляции пока нет движений, стороны ждут. Она объяснила задержку сроками подачи жалобы: выходные дни не считаются, трехдневный срок истек сегодня. Керимова полагает, что дело передадут дальше.

По ее мнению, судебные перспективы у Navai хорошие. Директор и друзья находятся рядом с исполнителем. Сама Керимова постоянно приезжает к нему в рабочие часы.

Рэпера задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. В его машине обнаружили наркотики.