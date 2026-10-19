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    «Настроение отличное»: адвокат рассказала о состоянии рэпера Navai в СИЗО

    Адвокат посетила рэпера Navai в СИЗО в Казахстане

    Фото: РИА «Новости»

    Адвокат рэпера Navai Рена Керимова посетила его в СИЗО после его задержания в Казахстане. Об этом она рассказала 360.ru.

    «Настроение отличное, состояние тоже отличное. Больше, в принципе, новостей нет. Только то, что я у него была: поздоровалась, пообщалась и вышла. И все. Пока больше ничего не происходит», — поделилась собеседница 360.ru.

    Адвокат также рассказала, что по апелляции пока нет движений, стороны ждут. Она объяснила задержку сроками подачи жалобы: выходные дни не считаются, трехдневный срок истек сегодня. Керимова полагает, что дело передадут дальше.

    По ее мнению, судебные перспективы у Navai хорошие. Директор и друзья находятся рядом с исполнителем. Сама Керимова постоянно приезжает к нему в рабочие часы.

    Рэпера задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. В его машине обнаружили наркотики.

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