Проблемы с эрекцией не всегда связаны с низким тестостероном, а лишний вес и хронический стресс способны серьезно повлиять на мужское здоровье. О том, почему мужчины стесняются обращаться к врачам, как правильно худеть и какие привычки помогают сохранить жизненный тонус и хорошее самочувствие, онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария рассказал в подкасте «Джентльмены предпочитают» на 360.ru.

Грозовая туча над головой. Чем опасен хронический стресс

Осень Дзидзария назвал настоящим испытанием для человеческого организма. Он объяснил, что из-за холодов и недостатка солнечного света люди чаще жаловались на усталость, сонливость и плохое настроение. Компенсировать нехватку солнца одним лишь витамином D, по его словам, было невозможно. «У меня в ванной есть лампа, которая вмонтирована в зеркало. Очень важно, чтобы тебе светил этот яркий свет, особенно осенью. Потому что утром встаешь — темно, в темноту уезжаешь, в темноту возвращаешься. И очень важно объяснить организму, что это утро, что надо просыпаться», — рассказал врач. Он добавил, что с наступлением холодов страдала терморегуляция, люди чаще болели, давал о себе знать сезонный дефицит витаминов. Поэтому готовиться к осени следовало на протяжении всего года: правильно питаться, тренироваться и соблюдать режим сна. Дзидзария сравнил организм с автомобилем, который выехал в осеннее бездорожье. «Если там есть поломки, конечно, будет что-то отлетать. И очень важно, чтобы все жидкости были на нужных уровнях, чтобы шины были хорошо подкачаны. Если ты еле-еле выезжаешь на нем в бездорожье, он развалится», — объяснил он. Для некоторых людей испытания не ограничивались осенью. Постоянные переработки и ответственность за других превращали стресс в привычную часть жизни. «Есть люди, которые постоянно находятся в таком испытании. Многие мужчины сейчас нас смотрят, а у них вся жизнь такая. Утром на одной работе, вечером на другой. Постоянный стресс. Например, человек на скорой работает или пожарным. И это 24 на семь для него испытание». Дзидзария признался, что даже ночью ему было трудно отвлечься от работы. «Я ложусь, и многие мужчины сейчас себя узнают. Понимаю, что глаза спят, мозг спит, а ночью в голове все эти процессы. Думаю, думаю. Стресс постоянно, не могу выключиться. Такая работа у многих из нас, у мужчин, у женщин тоже. Но у мужчин все-таки чаще».

Фото: РИА «Новости»

Свое состояние врач назвал эффектом грозовой тучи, которая незримо сопровождала его повсюду.

Знаешь, что в туче? Моя клиника, мои сотрудники, моя семья. То, как я припарковал машину, поцарапают или не поцарапают. И вот это облако всегда со мной. Когда я сплю, когда я ем, когда я сижу в туалете, когда мы с тобой разговариваем.

Главную опасность Дзидзария видел в привыкании к постоянному напряжению. Человек переставал замечать стресс, но его эндокринная система продолжала реагировать на нагрузку. Врач связал хронический стресс с ослаблением иммунной защиты и повышением риска заболеваний, в том числе онкологических. «Самое опасное и номер один, как я считаю, хронический стресс — это канцерогенез. Есть, например, интересный факт, что сменная работа — это канцероген. Курение — тоже канцероген. Есть разные виды канцерогенов. Канцероген курения — это группа один. Там же асбест, там же сменная работа. То есть многие не понимают, насколько это вредно». Еще одним тревожным сигналом врач назвал внезапные ночные пробуждения. «Как понять, что нервная система того, как говорится? Вдруг ты среди ночи в три, в четыре просыпаешься. Будильника нет, проснулся, на телефон смотришь — четыре часа, четыре часа тридцать минут. Такой: еще спать три часа. И лег в двенадцать, в час, возможно. То есть уставший. В туалет не хочешь, просто беспричинно». Дзидзария связал такие пробуждения с нарушением ночных гормональных ритмов. По его словам, тяжелые состояния у пациентов нередко развивались в предутренние часы. «Это кортизол, это смена ночных ритмов. У нас в реанимациях умирают обычно в это время. Если нас хирурги смотрят, они знают, что тяжелый пациент в реанимации умрет, скорее всего, если ты ожидаешь, что это случится, не днем, не вечером, а в пять примерно, в четыре. Смена ритмов, высокий уровень кортизола, давление. И вот эти смерти во сне, когда уснул и не проснулся, случаются как раз в это время. В это время инфаркты, инсульты ночные».

Фото: РИА «Новости»

Умение справляться с постоянным напряжением Дзидзария назвал одной из важнейших составляющих сохранения здоровья наряду с правильным питанием и физической активностью.

Стыд сильнее страха болезни. Почему мужчины избегают урологов

Даже за пределами больницы Дзидзария продолжал наблюдать за людьми с профессиональной точки зрения. Например, в метро он пытался определить по внешности пассажиров их проблемы со здоровьем.

«Мне нравится играть в игру с самим собой. Я все время ставлю какие-то диагнозы. Я не могу абстрагироваться, я все время вижу болезни и думаю: как ты с этим ходишь? Тебе же, наверное, не очень хорошо?» — поделился врач. При этом он подчеркнул, что по внешности не всегда удавалось определить уровень тестостерона. «Он может быть небольшого роста, волосатый, неказистый, коренастый — и будет высокий тестостерон. Бывает и наоборот. То есть по внешним признакам не всегда получается. А то мы анализы, наверное, вообще не проверяли бы». По наблюдениям Дзидзарии, одним из признаков гормональных нарушений было соотношение жировой и мышечной ткани. «У мужчин с большим процентом подкожно-жировой клетчатки и меньшим объемом мышечного волокна шанс, что он будет иметь низкий тестостерон, выше. Особенно висцеральный тип, когда он сидит, а у него самовар». Врач также обращал внимание на поведение пациентов, их уверенность в себе и непривычную эмоциональность. «Взгляд, неуверенность. Смотрит в глаза, боится. Тот же мужчина, у которого снизился тестостерон, говорит: „У меня сентиментальность появилась“. Стал сентиментальным. С годами фильм смотрит и плакачет. Я говорю: „Надо проверить“. То есть раньше не было». При этом Дзидзария подчеркнул, что хорошая эрекция не гарантировала нормального уровня тестостерона. «Можно иметь плохой тестостерон и хорошую эрекцию. Я всегда привожу пример: я бы тогда вышел в коридор и сказал: „Так, импотенты есть? Руки вверх“. Они — раз. Я говорю: „Все со мной, остальные на выход“. Так не работает». Подозрения врача в гормональном дефиците нередко обижали пациентов. «Когда я говорю: „Возможно, у вас низкий тестостерон“ — он сразу: „Вообще-то у меня с эрекцией все хорошо“. То есть их это обижает».

Фото: РИА «Новости»

Дзидзария рассказал, что некоторые мужчины даже стеснялись сидеть в очереди к урологу.

Они поэтому в очереди у кабинета уролога не сидят, а ходят, ждут, пока людей не останется. Как подростки, когда презервативы покупают, а потом залетают.

По мнению врача, подобное поведение было связано с представлением о том, что мужчина обязан быть сильным и не должен жаловаться на здоровье. «У женщин есть культура заботы о себе. Чек-ап. У мужчин этого нет. Мужчина не должен жаловаться. Мужчина не должен болеть. Мужчина не может быть слабым. Мужчина не может плакать. Но я считаю, что забивать на себя мужчине нельзя, потому что все проблемы со здоровьем лягут на плечи его окружения: жену, детей, родителей, которые еще живы».

Дзидзария призвал мужчин задумываться о последствиях заболеваний для своих близких.

В моем понимании мужчина, который говорит, что у него все в порядке, — эгоист. Он в этот момент должен думать не о том, сможет ли перетерпеть, а о долгосрочных последствиях. Потому что любые проблемы предвосхитить на раннем этапе гораздо проще.

Фото: РИА «Новости»

Врач призвал мужчин ради близких проходить обследования, в том числе гастроскопию, колоноскопию, сдавать анализы на онкомаркеры, начиная с 40 лет. Он подчеркнул, что в России такие обследования доступны бесплатно, но многие мужчины ими пренебрегают.

«Оземпик» — лекарство от слабоволия? Что врач рассказал о похудении

Популярность препаратов на основе семаглутида, в том числе «Оземпика», подтолкнула людей с лишним весом к их применению без предварительных обследований. Дзидзария отметил, что уколы подавляли аппетит, но их использование без контроля врача было чревато серьезными последствиями. «„Оземпик“ просто гасит тебе аппетит. Это лекарство от слабоволия, я бы сказал. Это означает, что человек наплевал на свои проблемы, сдался и начал использовать „Оземпик“. И все истории о том, что я не мог похудеть, а на „Оземпике“ похудел, чаще всего можно сказать, что я не мог контролировать свой рот, а на „Оземпике“ контролирую», — заявил он. У людей с избыточным весом, по словам врача, нередко наблюдались дефицит витаминов группы В и железа, нарушения гормонального фона, обмена веществ, микрофлоры кишечника и инсулинорезистентность. Простое ограничение питания этих проблем не решит, а только усугубит. «Все, что ты должен употреблять: омега-3, витамин D, витамины группы В, железо и все прочее. Калорий меньше — это не только энергия, но и питательные вещества, которые в дефиците». Дзидзария объяснил, что при одинаковом дефиците калорий похудение за счет физической активности и ограничения питания по-разному влияло на состав тела. «Эти люди часто худеют не через тренировки, а через дефицит. Когда ты ешь одно количество калорий и сжигаешь другое — это правильный путь похудения. Сброшенные 10 килограммов будут выглядеть абсолютно по-разному, потому что без должного объема физической нагрузки уйдет огромное количество мышечного волокна», — объяснил он.

Он посоветовал по возможности увеличивать физическую активность, а не ограничиваться сокращением рациона. При этом врач подчеркнул, что не выступал против препаратов для снижения веса.

Это как скальпель. Им можно прооперировать, а можно и зарезать.

Дзидзария призвал не назначать себе препараты для похудения без предварительного обследования, чтобы выявить дефицит полезных веществ и восполнить их нехватку.

Еда важнее таблеток. Какие БАДы рекомендовал Дзидзария

Фото: РИА «Новости»

Правильное питание Дзидзария назвал одной из основ здоровья. Он посоветовал выбирать простые блюда из небольшого количества ингредиентов. «Еда сама по себе должна быть моносоставной. То есть чем меньше компонентов, чем понятнее продукт, тем лучше», — отметил врач. По его словам, длительная термическая обработка снижала пользу продуктов. Но даже правильно составленный рацион не всегда обеспечит организм всеми необходимыми веществами. Причинами дефицитов врач назвал нарушения работы желудочно-кишечного тракта, проблемы с усвоением веществ и повышенную потребность в них. Восполнять нехватку он предложил биологически активными добавками. «Я на дефиците калорий, я недоедаю, у меня особенность ЖКТ, воспаление или что-то не усваивается. Или у меня большая потребность, у меня еда не так нутритивно ценна, я не могу столько всего добирать. Что плохого в том, что я повышаю ценность своей пищи? Ничего».

При этом Дзидзария предостерег от бесконтрольного приема добавок и подчеркнул, что они не должны заменять полноценное питание.

Формулы, что чем больше пьешь, тем здоровее будешь, не существует. Основа — это еда правильная, режим. А вот надстройка точечно — это БАДы.

Врач также рассказал, как рекомендовал распределять прием добавок в течение дня.

Фото: РИА «Новости»

«Витамин D с утра, магний вечером, бисглицинат, например. Клетчатку можно с утра либо днем. Дополнительный источник — это кормить нашу микрофлору. И омега с утра и днем».

Принципы жизни Александра Дзидзарии

Для поддержания здоровья Дзидзария предложил использовать принцип Фемиды. Он сравнил жизнь с весами, на одной чаше которых накапливались негативные факторы, а на другой — полезные привычки, помогавшие организму справляться с нагрузками. «Мы на многие вещи повлиять не сможем. Мы не сможем поменять работу, уволиться. Куда я из медицины денусь? Не сможем сменить и климат. Многие вещи невозможно поменять. Значит, сюда надо класть что-то в противовес». К таким противовесам врач отнес физическую активность, правильное питание, полноценный сон и ежедневные ритуалы для восстановления нервной системы. Особое внимание Дзидзария уделил воздействию температуры на организм. Он рассказал, что использовал холодную купель и сауну, но подчеркнул, что в домашних условиях достаточно и душа. «Чтобы кортизол вечером не зашкаливал, нужно свой образ жизни поменять так, чтобы пик был утром, а не вечером. Ты должен донести до рецепторов на коже холод и жар, чтобы они в ответ дали определенную реакцию. В домашних условиях холодного или очень горячего душа достаточно», — пояснил он. Еще одним способом восстановления нервной системы врач назвал растяжку и дыхательные упражнения. Не менее важным он счел постоянный режим сна. «Правильный сон — это значит всегда в одно время отбой, всегда в одно время пробуждение», — рассказал врач. Дзидзария также посоветовал спать на левом боку. По его словам, такое положение тела наиболее благоприятно для очищения мозга