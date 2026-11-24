Московские врачи спасли пациентку с обширным инфарктом, она пережила три остановки сердца и восемь операций. Подробнее о спасении рассказали в департаменте здравоохранения.

«В Первую Градскую больницу привезли 43-летнюю женщину с обширным инфарктом. Ее состояние усугублял сахарный диабет, долгое время остававшийся без должного контроля со стороны пациентки», — заявили в департаменте.

На фоне тяжелого течения болезни и появившихся осложнений пациентка пережила три остановки сердца. Медики провели восемь операций для ее спасения, примерно месяц жизнь женщины поддерживал аппарат ЭКМО, который временно выполнял функции сердца и легких.

«Профессионализм, их слаженное взаимодействие и передовые методы лечения позволили спасти пациентку и восстановить работу ее сердца», — процитировали в департаменте слова заммэра Анастасии Раковой.

Сейчас пациентка продолжает лечиться, но уже из дома.

Ранее в больнице в Домодедове спасли женщину с острым инфарктом миокарда.