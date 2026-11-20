20 ноября 2026 22:00 «Держу телефон и не понимаю, как звонить». Пять историй россиян, переживших инсульт Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Когда случается инсульт, счет идет на минуты, но человек зачастую даже не понимает, что с ним происходит. Кто-то начинает говорить невпопад, у кого-то немеет рука, а у кого-то просто раскалывается голова. При этом болезнь давно перестала быть проблемой исключительно пожилых: инсульт стремительно молодеет и настигает тех, кому нет и 30. Что чувствует человек во время удара, как распознать его заранее и когда на самом деле можно возвращаться к работе, если обошлось без серьезных последствий, — в материале 360.ru.

«Забыла, как пользоваться телефоном» Одна из самых страшных сторон инсульта — то, что разум начинает отказывать в самый неподходящий момент. По словам россиянки Евгении, приступ случился, когда она находилась за рулем. Сперва у женщины онемела левая рука, затем пропала чувствительность в ноге. Она сумела понять, что машину следует остановить, но не смогла вспомнить, как именно это делается. «Убрала ногу с педали газа и плавно катилась вправо до обочины. Плачу, хочу позвонить маме, а не помню, как звонить! Держу телефон и не понимаю. Тут звонит коллега, и я понимаю, что забыла слова, язык не слушается», — рассказала интернет-пользовательница в соцсети. Евгения добавила, что перед инсультом жила буквально на износ: карьера, сложные отношения с начальством, постоянные недосыпы и перекусы в пробках. В какой-то момент организм не выдержал.

Фото: РИА «Новости»

Другая россиянка рассказала о своем супруге, которого настиг удар в возрасте 28 лет. Сначала у мужчины сильно разболелась голова, затем появился звон в ушах. При этом классических признаков не было, и в больнице даже сомневались в диагнозе, пока не сделали МРТ.

Говорил, что его будто мешком с цементом по голове шарахнули. Успел дойти до кровати, не знает, сколько пролежал в отключке. Позвонил мне, голос как у пьяного, хотя муж вообще не пьет. И я сразу сказала, что это инсульт.

У матери еще одной россиянки приступ случился прямо во время игры в карты с подругами. Речь женщины оставалась четкой, но ее содержание вызвало вопросы у окружающих. Приятельницы быстро сообразили проверить ее простым вопросом. «Слова четкие, но не в тему. Спросили, сколько будет пять плюс два. А она ответить не может», — написала дочь пострадавшей женщины. Позже та рассказывала, что в момент происходящего не могла осознать, почему подруги ее не понимают. Другой пользователь Сети рассказал о своем 18-летнем племяннике, пережившем удар буквально накануне. Молодой человек находился дома на каникулах. Утром у него внезапно заболела голова, начал заплетаться язык, онемела часть тела. Скорая приехала быстро, а МРТ подтвердила диагноз — кровоизлияние в мозг. Теперь ему предстоит длительное восстановление.

История еще одной россиянки показала, что инсульт иногда не виден даже специалистам. У женщины была сильная головная боль, но тесты не показывали никаких признаков удара, и ее уговаривали остаться дома. Она настояла на госпитализации — и не зря. «Выявили 150-миллилитровую гематому, экстренно сделали трепанацию. Врач удивлялся, что с такой огромной гематомой я не в коме. Очнулась в реанимации после операции, никаких последствий. Через 45 дней вернулась на работу», — поделилась интернет-пользовательница. Эти истории объединяет одно: приступ всегда приходит внезапно, а распознать его помогают внимательность близких и элементарные знания о возможных симптомах. Неочевидные признаки: что еще может сигналить об ударе Большинство людей наслышаны о перекошенном лице и отнявшихся конечностях, но на самом деле инсульт умеет маскироваться. По словам невролога и кандидата медицинских наук Марины Аникиной, сбой в работе мозга может проявляться по-разному.

Фото: РИА «Новости»

Врач отметила, что первым делом страдают функции, за которые отвечает поврежденный участок мозга. Это могут быть не только двигательные нарушения, но и проблемы с восприятием окружающего мира.

Может нарушаться восприятие речи, может возникать двоение, головокружение. Может быть нарушение координации движения, нарушение ходьбы в целом. Марина Аникина

Мозг в этот момент может «отключать» и зрение, причем как частично, так и полностью. При этом слепота может быть как временной, так и постоянной. «Например, не исключается выпадение полей зрения: не видишь правую или левую сторону», — пояснила эксперт. Собеседница 360.ru призвала немедленно вызывать скорую помощь при появлении подобных симптомов. В случае с инсультом промедление может стоить человеку здоровья, а иногда и жизни. Организм на грани: как распознать предвестников инсульта Инсульт зачастую — это не гром среди ясного неба, а следствие длительной перегрузки. По словам Аникиной, нервная система изнашивается, когда человек живет на пределе, давая пиковые нагрузки без отдыха. Организм в некоторых случаях пытается предупредить о надвигающейся беде заранее. Одним из главных предвестников считается транзиторная ишемическая атака — состояние, при котором симптомы инсульта появляются, но через некоторое время проходят самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, тревожным сигналом может быть мигрень. Сама по себе она является признаком того, что нервная система перегружена и изнашивается быстрее. Невролог напомнила, что это уже не просто головная боль, а целый комплекс симптомов.

Это нарушение переносимости света, звука, запахов, прикосновений. Это тошнота, также бывают рвота и головокружение.

Еще один признак, на который стоит обратить внимание, — синдром сенсорной перегрузки. В этом состоянии человека начинает раздражать буквально все: звуки, свет, одежда и даже ароматы. Мозг словно кричит о том, что ему нужен отдых.

Собеседник слишком громкий, экран планшета слишком яркий, мир раздражает. Это сигналы нашего мозга через понятные признаки: ты перегружен, надо отдохнуть, выспаться, иначе будет хуже.

Если не прислушаться к этим сигналам, не за горами могут оказаться гипертонический криз и инсульт. Через сколько можно выйти на работу Однако даже люди, пережившие инсульт, не всегда готовы пересмотреть свой образ жизни и сбавить темп. Многие из пациентов, для которых удар не обернулся трагическими последствиями, в первую очередь задаются вопросом о том, когда можно возвращаться к привычному ритму и работе.

Фото: РИА «Новости»

В этом случае Аникина отвечает жестко: даже малый инсульт — это травма мозга, и пары недель для полного восстановления точно недостаточно. Главная ловушка состоит в том, что мозг сам по себе не болит, а значит, не может подсказать, миновали ли риски.

Наличие мозгового тумана, головной боли, напряжения — это уже перегрузка. Мы должны по крайней мере два месяца не грузить мозг в период восстановления.

Если инсульт был обширным, реабилитация затягивается до года. «Несмотря на то что движения могут восстановиться, активность мозга в плане памяти, внимания, принятия решений будет снижена», — предупредила собеседница 360.ru. Врач добавила: попытка сразу вернуться к привычным делам и бежать на работу может привести к повторному удару.