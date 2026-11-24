Врач-иммунолог Андрей Продеус, соведущий Елены Малышевой в передаче «Жить здорово!» на Первом канале призвал ряд россиян пройти денситометрию ради продления жизни. Свое мнение он высказал в телеграм-канале .

Доктор отметил, что когда говорят об остеопорозе, то часто подразумевают людей старше 60 лет. Однако тут есть большой нюанс — если в детстве формирование костной ткани имеет ключевое значение, то в зрелом возрасте очень важно притормозить ее разрушение.

«Поэтому профилактику остеопороза нужно начинать смолоду — пока болезнь не перешла в тяжелую форму», — написал врач.

По его словам, в группе риска остеопороза находятся люди на гормональной и антикоагулянтной терапии, женщины в период менопаузы и принимающие препараты гормонов щитовидной железы.

Он отметил, что важно контролировать содержание кальция в крови и по возможности проходить денситометрию, которая поможет своевременно уберечься от остеопороза.

Ранее диетолог Мухина рекомендовала съедать до 20 орехов кешью в день.