Соведущий Малышевой рассказал о группе риска по остеопорозу
Иммунолог Продеус: у женщин в менопаузу растет риск остеопороза
Врач-иммунолог Андрей Продеус, соведущий Елены Малышевой в передаче «Жить здорово!» на Первом канале призвал ряд россиян пройти денситометрию ради продления жизни. Свое мнение он высказал в телеграм-канале.
Доктор отметил, что когда говорят об остеопорозе, то часто подразумевают людей старше 60 лет. Однако тут есть большой нюанс — если в детстве формирование костной ткани имеет ключевое значение, то в зрелом возрасте очень важно притормозить ее разрушение.
«Поэтому профилактику остеопороза нужно начинать смолоду — пока болезнь не перешла в тяжелую форму», — написал врач.
По его словам, в группе риска остеопороза находятся люди на гормональной и антикоагулянтной терапии, женщины в период менопаузы и принимающие препараты гормонов щитовидной железы.
Он отметил, что важно контролировать содержание кальция в крови и по возможности проходить денситометрию, которая поможет своевременно уберечься от остеопороза.
Ранее диетолог Мухина рекомендовала съедать до 20 орехов кешью в день.