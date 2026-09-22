Нарколог Исаев предупредил, что ежедневный алкоголь вызывает жировую болезнь печени

Ежедневное употребление даже небольших доз алкоголя может вызвать накопление жира в печени за несколько недель. На ранней стадии изменения обычно обратимы после отказа от спиртного, сообщает Газета.ru .

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев объяснил, что печень принимает на себя основную нагрузку при переработке алкоголя. Человек может не замечать проблем, хотя в клетках органа уже накапливается жир. Так развивается алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз.

При регулярном употреблении в больших дозах стеатоз иногда формируется за несколько недель. Если человек продолжает пить месяцами, болезнь может перейти в алкогольный гепатит, при котором повреждаются и гибнут клетки печени.

Многолетнее ежедневное употребление спиртного повышает риск фиброза и цирроза. При циррозе орган теряет способность выполнять свои функции, а также растет вероятность печеночной недостаточности и рака.

Алкоголь влияет и на другие органы. Уже в первую неделю регулярного употребления могут ухудшиться сон и концентрация, повыситься давление, появиться нарушения сердечного ритма. Длительное употребление увеличивает риск инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний, нарушений памяти, координации и поражения нервов, пишут «Известия».