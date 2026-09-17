Врач Дурнаев предупредил, что злоупотребление спиртными напитками повышает риск травматизма

Употребление спиртных напитков несет угрозу не только для внутренних органов, но и значительно повышает риск получения различных травм. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев подчеркивает, что потребление алкоголя полностью контролируется самим человеком, поэтому во власти каждого гражданина обезопасить себя от тяжелых последствий. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

По словам травматологов и хирургов, работающих в приемных покоях медицинских учреждений, пик так называемого «бытового» травматизма традиционно приходится на ночь с субботы на воскресенье. Врач предостерегает, что алкоголь является мощным нейротоксином, который временно отключает базовые системы безопасности организма. Как отмечает Денис Дурнаев, даже небольшое количество этанола меняет биомеханику движений и восприятие реальности задолго до того, как человек почувствует сильное опьянение.

В частности, фиксируется нарушение координации, поскольку спиртное блокирует работу мозжечка. Походка становится шаткой, а вестибулярный аппарат перестает адекватно оценивать расстояние до препятствий. Большинство бытовых повреждений — от удара мизинцем о мебель до падения со стремянки — происходят именно из-за потери равновесия.