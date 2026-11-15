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    Врач Шаманская предупредила о болях в животе из-за сахарозаменителей

    Сахарные спирты в продуктах без сахара могут вызывать вздутие, спазмы и расстройства стула. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская, сообщает RT.

    По словам врача, такие симптомы чаще всего связаны с ксилитом, сорбитом, маннитом, мальтитом и эритритом. Их добавляют в жвачку, конфеты, батончики, напитки и десерты с маркировкой «Без сахара».

    Сахарные спирты плохо всасываются в тонкой кишке, а в толстой их частично ферментируют бактерии. Чем больше порция, тем выше вероятность дискомфорта. Люди с синдромом раздраженного кишечника обычно хуже переносят эти вещества.

    Шаманская пояснила, что небольшое количество обычного сахара, как правило, не вызывает болей в животе при отсутствии непереносимости или заболевания. Однако регулярный избыток добавленного сахара повышает калорийность рациона и связан с риском набора веса и метаболических нарушений. Особенно это касается сладких напитков: их легко выпить много, почти не почувствовав насыщения.

    Врач заключила, что небольшая порция обычного десерта время от времени вполне допустима. Важны количество сладкого в рационе и частота его употребления, передает «Ридус».

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