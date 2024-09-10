Врач перечислил ранние симптомы опухоли мозга

Daily Mirror: головные боли по утрам и ночам могут указывать на опухоль мозга

Среди ранних симптомов опухоли мозга, которые едва заметны и поэтому их легко пропустить, могут быть утренние или ночные головные боли. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский врач-терапевт Чун Тан.

По его словам, такие головные боли отличаются от обычной мигрени тем, что они более частые и «нарастающие», долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

Тан добавил, что есть и другие тревожные симптомы — размытость и двоение в глазах, появление «слепых пятен» или снижение периферического зрения.

«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», — считает врач.

Еще ряд симптомов связан с двигательной активностью. Человеку сложнее становиться удерживать равновесие, появляются трудности при ходьбе.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что причиной головокружения могут быть не только переутомление и недосып, но и нарушение мозгового кровообращения, опухоли мозга и сосудистые изменения.