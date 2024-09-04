Врач Осипов рассказал, что причиной головокружения может быть нарушение мозгового кровообращения

Чаще всего головокружение связывают с недосыпами и переутомлением, однако реальными причинами выступают серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушение мозгового кровообращения, сосудистые изменения, опухоли мозга. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Все вышеназванные причины относятся к системным головокружениям. Несистемные обычно связаны с предобморочными состояниями, анемией, а также передозировкой определенных лекарственных препаратов, написал сайт kp.ru.

Чтобы выяснить точную причину головокружений, необходимо пройти комплексное обследование после консультации с лечащим врачом, добавил медик.

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