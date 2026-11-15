Врач Павлова предупредила о риске потери зрения и слуха из-за фейерверков

Неправильное использование пиротехники грозит ожогами, переломами и необратимыми повреждениями глаз и ушей. Осложнения могут проявиться спустя часы или дни, сообщает газета «Известия» .

Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что чаще страдают кисти, лицо, глаза и органы слуха. При глубоких ожогах, травмах глаз, лица и рук, сильном кровотечении, потере сознания или затрудненном дыхании нужно вызвать скорую, передает MIR24.TV.

Ожог кожи следует охлаждать прохладной проточной водой 15–20 минут, затем закрыть чистой неприлипающей салфеткой. Нельзя использовать лед и масло, вскрывать пузыри, отрывать прилипшую одежду и извлекать осколки.

Травмированный глаз нельзя тереть, сдавливать или закапывать лекарства без назначения. После попадания заряда или осколков нужен срочный осмотр офтальмолога даже без сильной боли. При сохраняющемся звоне и снижении слуха следует скорее обратиться к ЛОР-врачу.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова пояснила: виновник обязан полностью возместить вред. За ребенка младше 14 лет отвечают родители или законные представители. При браке продукции претензии можно предъявить продавцу или изготовителю.

Для компенсации нужно обратиться в полицию, сохранить фото, видео, медицинские документы и контакты свидетелей.