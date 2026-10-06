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    Врач Осипов связал сообщения о «загадочном вирусе» с сезонными инфекциями

    Главврач Осипов: прививка от гриппа снижает риск осложнений

    Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил, что сильная боль в горле характерна для известных сезонных вирусов. Оснований говорить о новой «страшной» инфекции сейчас нет, сообщает Zvezdanews.

    По словам врача, в России начался неблагоприятный осенне-зимний эпидемиологический сезон. Неустойчивая погода и перепады температуры повысили риск простудных заболеваний примерно на 20%.

    Мониторинг Роспотребнадзора выявляет риновирусную и метапневмовирусную инфекции, а также единичные случаи парагриппа и гриппа, включая свиной. Осипов назвал ситуацию обычной для этого времени года. По его словам, на юге Московской области сейчас не регистрируют случаи COVID-19.

    Врач рекомендовал как можно быстрее привиться от гриппа. В этом сезоне ожидаются гонконгский и свиной грипп, а также грипп типа B. Они могут протекать тяжело.

    Вакцина не гарантирует защиту от заражения, но снижает риск осложнений. Это особенно важно для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

    Осипов также посоветовал избегать скоплений людей или носить там маску, регулярно проветривать помещения, мыть руки и умываться после возвращения с улицы.

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