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    Врач Мартюшев-Поклад назвал опасное для сосудов сочетание продуктов

    Врач Мартюшев-Поклад: мясо и рыбу стоит сочетать с овощами

    Простые углеводы в сочетании с рафинированным растительным маслом наиболее нежелательны для здоровья сосудов. Такую оценку дал врач Андрей Мартюшев-Поклад, сообщает RT.

    Мартюшев-Поклад выделил сахар, крахмал и масла с высоким содержанием линолевой кислоты — подсолнечное, соевое и рапсовое. Это сочетание лежит в основе фастфуда. В качестве примеров он назвал пончики и картофель, жаренные во фритюре.

    Врач пояснил, что эти продукты, особенно вместе, вредят внутренней выстилке сосудов и вызывают избыточную выработку инсулина. По его словам, сахар и крахмал способствуют образованию продуктов гликации и окислительному стрессу в митохондриях. Линолевая кислота, особенно после нагревания, служит источником опасного продукта окисления липидов — 4-гидроксиноненала.

    Врач посоветовал заменить фастфуд продуктами с высокой питательной ценностью: яйцами, мясом, рыбой, птицей и молочными продуктами с овощным гарниром, пишет «Ридус».

    По его оценке, такое питание помогает предотвращать ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет и их осложнения, нарушающие работу сосудов.

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