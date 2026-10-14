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    Врач Маматов перечислил пять правил долголетия

    Невролог Маматов: ежедневная активность важнее интенсивности нагрузок

    Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов связал долголетие с движением, питанием, сном, контролем стресса и профилактикой заболеваний, сообщает RT.

    Маматов назвал главным условием сохранение подвижности с возрастом. Он рекомендовал ежедневно уделять активности 15—30 минут, подбирая нагрузку по состоянию здоровья: ходьбу, плавание, упражнения на подвижность или силовые тренировки.

    Врач посоветовал разнообразно питаться: получать достаточно белка, овощей, фруктов и клетчатки, ограничивать соль, сахар и насыщенные жиры. В качестве ориентиров он назвал систему «светофор» и принципы гарвардской тарелки.

    Третье правило — не экономить на сне. Важно учитывать не только его длительность, но и легкость засыпания, ночные пробуждения и ощущение восстановления утром.

    Для снижения постоянного напряжения невролог предложил медленное дыхание с удлиненным выдохом. Контролируемое воздействие холода он назвал возможной тренировкой механизмов адаптации.

    Пятое правило — проходить необходимые профилактические обследования. Постоянную усталость, нарушения сна, снижение переносимости нагрузок и необъяснимые изменения веса не стоит списывать на возраст. Маматов подчеркнул: одна привычка не гарантирует долгую жизнь, важен комплексный подход.

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