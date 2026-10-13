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    Врач Горожанина объяснила, как дыхание при стрессе вызывает боли в шее

    Дыхание с подъемом плеч может перегружать мышцы шеи, вызывать боль и онемение. Об этом рассказала врач-невролог университетской клиники ННГУ имени Лобачевского Виктория Горожанина, сообщает «Время Н».

    Врач объяснила, что при стрессе люди часто дышат верхним плечевым поясом, а не животом и ребрами. Это нарушает работу грудобрюшной диафрагмы и перегружает лестничные мышцы и мышцы плечевого пояса.

    Шейные мышцы берут на себя компенсаторную нагрузку. Рядом проходят нервные пучки: их сдавление может приводить к боли, отдающей в руку и грудь, онемению и покалыванию.

    Горожанина также связала неправильное дыхание с эмоциональным состоянием. По ее словам, напряжение грудобрюшной диафрагмы нарушает работу проходящего через нее блуждающего нерва, отвечающего за расслабление. Это может вызывать страх и неуверенность в себе.

    Невролог рекомендовала трехфазное дыхание: на вдохе немного выпятить живот и раскрыть грудную клетку без подъема плеч. На выдохе — втянуть живот, затем слегка напрячь ягодичные мышцы. По мнению врача, техника активирует грудобрюшную диафрагму и диафрагму таза, улучшает венозный и лимфатический отток.

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