Врач Бурнацкая объяснила, почему осенью учащаются простуды

Осенний рост респираторных инфекций связан прежде всего с тесными контактами в закрытых помещениях и редким проветриванием. Само похолодание не снижает иммунитет напрямую, сообщает газета «Известия» .

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая пояснила: охлаждение слизистых носа и горла может нарушать местную защиту и удаление вирусных частиц. Сухой воздух, в том числе из-за отопления, усиливает раздражение слизистых.

Убедительных данных о прямом влиянии перепадов температуры на иммунитет или инфекции нет. Важнее длительное переохлаждение, недосып и контакты с заболевшими.

Врач рекомендовала высыпаться, проветривать помещения, поддерживать комфортную влажность, одеваться по погоде и полноценно питаться. Витаминные комплексы и «иммуностимуляторы» не гарантируют защиты, а добавки без подтвержденного дефицита нужны не всегда.

Жидкость помогает поддерживать состояние слизистых, но специально пить больше не нужно. Теплое питье облегчает дискомфорт в горле, а не предотвращает инфекции. Закаливание требует постепенности и регулярности; интенсивные процедуры при болезни противопоказаны.

Несколько простуд в год у взрослого не обязательно означают слабый иммунитет. Необычно частые, тяжелые инфекции или долгое восстановление требуют обращения к врачу.