Врач Абраменкова предупредила об опасности перегрузки поджелудочной железы

Чрезмерная нагрузка на поджелудочную железу может привести к острому панкреатиту — смертельно опасному заболеванию. Об этом рассказала врач-терапевт, эксперт БФ «Онкологика» Анна Абраменкова, сообщает Свободная пресса .

Поджелудочная железа требует особого внимания, прежде всего у людей в возрасте. По словам Абраменковой, при слишком большой нагрузке орган работает на пределе возможностей. Со временем он может перестать эффективно выполнять свои функции, его клетки начинают гибнуть, развивается воспаление.

Врач пояснила, что железа вырабатывает инсулин, необходимый для усвоения глюкозы, и глюкагон. Последний помогает организму расходовать запасы глюкозы из печени и мышц при голоде и потребности в энергии.

Кроме того, орган производит пищеварительные ферменты. Липаза участвует в расщеплении жиров, протеаза разбирает белки на аминокислоты, а амилаза расщепляет длинные цепочки полисахаридов, например крахмал. Эти процессы позволяют организму усваивать питательные вещества.

Абраменкова также отметила, что поджелудочная железа очень чувствительна к токсичным веществам. Чаще всего таким ядом для нее становятся продукты распада этилового спирта.