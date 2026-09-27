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    Ветеринар Шеляков посоветовал больным ОРВИ избегать тесного контакта с собакой

    Больному ОРВИ хозяину лучше ограничить тесное общение с питомцем, особенно если животное ослаблено. Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что дополнительную опасность для собак осенью представляют площадки для выгула, сообщает Москва 24.

    Шеляков пояснил, что вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп у людей, видоспецифичны и безопасны для животных. Однако иммунная система питомца воспринимает их как чужеродные и испытывает дополнительную нагрузку. Поэтому заболевшему хозяину стоит избегать тесного контакта с собакой.

    В межсезонье Шеляков также посоветовал беречь питомцев от сквозняков и холодного пола. После прогулки в мокрую погоду собаку нужно сразу высушить полотенцем или феном.

    По словам врача, осенью на площадках для выгула влажная почва может стать средой для распространения инфекций. Там собака рискует подхватить в том числе «питомниковый кашель». Шеляков рекомендовал временно отказаться от таких площадок, мыть питомцу лапы после прогулок и ограничивать его контакты с другими животными: вирусы могут передаваться через слюну.

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