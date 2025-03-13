Уролог Старцева: участившиеся мочеиспускания могут быть признаком диабета

Уролог Александра Старцева заявила, что частота посещения туалета может многое сказать о здоровье. В среднем человек посещает туалет пять-восемь раз в сутки, отметила эксперт в беседе с Life .

По ее словам, частота походов в туалет зависит от многих факторов: количества и вида потребляемой жидкости, приема лекарств, а также стресса и тревожности. У женщин позывы могут быть чаще, чем у мужчин, особенно во время беременности из-за давления плода на мочевой пузырь.

Изменение привычного ритма без видимых причин — повод задуматься, предупредила медик. Учащенные позывы, пояснила Старцева, могут свидетельствовать о сахарном диабете, инфекциях, заболеваниях простаты или неврологических проблемах. Редкие мочеиспускания указывают на обезвоживание или проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.